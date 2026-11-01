学者马骁已任母校中国科学技术大学的双聘教授，他是菲尔兹奖得主邓煜团队成员。

中国科学技术大学通用人工智能研究所官方微信公众号星期六（10月31日）发布了马骁教授课题组招生信息。

信息显示，马骁现任中国科学技术大学几何与物理研究中心、通用人工智能研究所双聘教授，博士生导师。

他主要从事分析学与动力学理论研究，是希尔伯特第六问题相关重大突破的核心作者之一。他与2026年菲尔兹奖得主邓煜、Zaher Hani合作，首次在长时间尺度下从硬球粒子动力学严格推导出玻尔兹曼方程，并进一步建立微观粒子动力学与宏观流体方程之间的数学联系。相关成果被国际顶级数学期刊《数学年刊》接收。

据澎湃新闻报道，马骁生于1998年，2014年考入中国科学技术大学少年班学院，2015年被华罗庚数学科技英才班录取。本科期间，他斩获丘成桐大学生数学竞赛几何拓扑金奖、分析与方程银奖及全能铜奖。2017年起，他先后赴法国巴黎高等师范学院和美国普林斯顿大学深造。在美读博期间，他再次获得阿里巴巴全球数学竞赛银奖。2023年，马骁获普林斯顿大学博士学位，后担任密歇根大学的博士后研究员，Donald J. Lewis研究助理教授。

今年7月23日，四年一度的菲尔兹奖在国际数学家大会上揭晓，中国数学家邓煜、王虹获奖。作为邓煜团队的一员，马骁也受到中国舆论关注。河南《新乡日报》7月30日在头版头条刊发了一篇题为《牧野有才俊》的长篇通讯。这篇报道通过马骁母亲、小学班主任、初中班主任和数学老师、初中同学等身边人的视角，梳理了马骁的成长经历。