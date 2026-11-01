中共中央公布持之以恒全面从严治党决定，要求加强对领导干部及其家属的监督，重点查处“一把手”、年轻干部及领导干部家族式腐败，并对家庭财产和支出明显超出正常收入的情况进行查核。

新华社星期天（11月1日）发布《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》。这份文件于10月29日召开的中共二十届五中全会上通过。

决定强调，要保持惩治腐败高压态势，重点查处政治问题和经济问题交织、政商勾连、资本向政治领域渗透等问题，着力查处“关键少数”特别是“一把手”腐败、年轻干部腐败，严肃查处领导干部家族式腐败、身边人腐败，坚决清除不收敛不收手、肆意妄为的腐败分子。

决定也要求，加强对领导干部的全方位管理和经常性监督，把严的要求贯穿干部成长全周期、教育管理监督全过程；完善领导干部个人有关事项报告制度，对家庭财产和支出明显超出正常收入的情况进行查核验证。

此外，要加强领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业常态化管理。深化“近亲繁殖”问题专项整治。加强对人事招录工作的管理监督。规范干部兼职、挂职、离职从业行为，防止和整治“逃逸式辞职”。加强退休干部管理监督。

决定还提出，要深挖细查预期收益、约定代持、“白手套”、政商“旋转门”等新型腐败和隐性腐败，坚决打击利用互联网、虚拟货币、跨境资金、区块链等实施的腐败行为。