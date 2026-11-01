中国官媒披露歼-20战机首次公开亮相十年来的升级细节，包括换装国产发动机、推出双座型歼-20S战机，拓展无人机协同作战能力等。

星期日（11月1日）是歼-20战机首次公开亮相十周年。央视新闻报道称，过去十年来，歼-20从使用进口动力到全面换装国产发动机，从单座制空到双座智能协同，持续迭代升级。

换装中国国产发动机的歼20于2021年珠海航展上公开亮相。报道引述军事观察员王明亮说，国产发动机的的动力更加强劲，意味着可以提供更快的速度、长时间超声速巡航的速度，以及更大过载的机动。

换言之，它实现了解放军战机动力的自主可控，并为解放军研制更下一代的更先进的战机提供基础。

此外，在换装国产动力的基础上，升级的单座版歼-20A对气动外形、航电感知系统做了优化，更侧重高速制空突击。

王明亮进一步解释，在歼20A机头下方的凸起处，镜片从六块增加为八块，使其探测功能有更大的升级，意味着歼-20A飞机具备更强的网络化、体系化、反隐身化的作战的能力。

去年中国九三阅兵式上亮相的歼-20S双座型隐身五代机，则意味着歼-20从传统意义上的纯粹制空战斗机，可能也发展出同时承担体系控制的功能。

王明亮解释说，后舱的系统控制员除了负责本机的空战的探测系统、通信系统的使用之外，还负责为其他飞机提供情报信息、目标指示，分配作战任务，以及协调控制进行系统作战。“显然，它是一个可以说是一个新型意义上的空中作战体系的指挥官。”

报道称，目前歼20目前已达到多部队列装、多地域常态部署，深度融入空军联合作战体系，并常态化参与体系对抗、海天警巡、联合演训。歼-20与空警系列预警机、运油-20加油机、歼-16、歼-10C等国产主力机型，构建起完整的空中攻防作战链路，形成远近衔接、攻防一体的成熟战法体系。

王明亮研判，解放军空军已发展成为一支区域优势明显、能够与世界最强空军抗衡的先进空军力量。