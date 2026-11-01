中共总书记习近平指出，中共内部仍存在不少影响长期执政的问题和隐患，特别是思想不纯、组织不纯、作风不纯问题尚未根本解决。他强调，全面从严治党必须一严到底，释放“越往后越严”的强烈信号。

新华社星期天（11月1日）发布习近平就《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》所作的说明。这份决定于10月29日召开的中共二十届五中全会上通过。

习近平解释，中共政治局决定五中全会重点研究持之以恒推进全面从严治党问题，是保持中共的先进性和纯洁性、巩固中共长期执政地位的必然要求。

他说，近年中共党员和干部队伍发生结构性变化，改革开放后出生的党员、干部比例越来越大，对教育管理提出新的要求。

习近平指出，虽然党的队伍主流是好的，但“弱化党的先进性、损害党的纯洁性、影响党长期执政的问题和隐患还不少，特别是思想不纯、组织不纯、作风不纯问题尚未根本解决，一些新问题又不断产生”。

他强调，只有通过持之以恒推进全面从严治党，不断清除侵蚀党的健康肌体的病毒，才能确保中共“永远不变质不变色不变味”。

回顾中共十八大以来的整党成果，习近平说，党中央直面一度出现的党的领导弱化、管党治党不严，以及党内一些问题触目惊心的严峻现实，坚定不移推进全面从严治党，从根本上“扭转了管党治党宽松软状况，刹住了一些长期没有刹住的歪风，纠治了一些多年未除的顽瘴痼疾”。

他强调，新时代全面从严治党积累丰富经验，党的团结统一更加巩固，党心军心民心高度凝聚。“这一良好政治局面来之不易，全党必须倍加珍惜，不断加以巩固和发展。”

对于决定的起草原则，习近平强调，全面从严治党关键在严，必须“一以贯之、一严到底”。

他说，《决定》稿起草牢牢把握党的建设各项工作标准要严，对各级党组织和党员、干部的教育管理监督要严，对不良作风和腐败现象整治措施要严，“鲜明释放越往后越严的强烈信号”。

但他也强调，必须坚持严管厚爱结合、激励约束并重，在加强监督约束的同时，激发全党积极性、主动性和创造性。

习近平透露，中共中央今年1月成立五中全会文件起草组，由他担任组长，中共政治局常委王沪宁、蔡奇和李希担任副组长。起草组2月6日召开第一次全体会议，正式启动文件起草工作。