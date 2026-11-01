中共中央要求规范各级党组织“一把手”履职用权，不得搞“一言堂”“家长制”，也不得层层要求维护“一把手”个人权威。同时，要求下级纪委至少每半年报告一次领导班子成员，特别是“一把手”的履职用权情况。

新华社星期天（11月1日）发布《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》。这份文件于10月29日召开的中共二十届五中全会上通过。

决定指出，要落实加强对“一把手”和领导班子监督的制度规定，健全领导班子权力运行制约机制，规范“一把手”职责权限，执行“一把手”末位表态制。

决定强调，党委（党组）书记必须发扬民主，认真听取不同意见，正确对待少数人意见，不得搞“一言堂”“家长制”。

决定还提出，书记专题会议不得代替党委常委会会议作出决策，“该由集体研究的不得擅自表态，不得用个人意见代替班子集体决定，不得擅自改变集体决定，不得层层要求维护‘一把手’个人权威”。

在监督方面，决定要求完善同级监督制度机制，领导班子成员要加强相互监督，发现“一把手”存在问题应当坦诚提出，发现重要问题应当向上级党组织报告。

决定也明确，下级纪委（派驻纪检监察组）至少每半年向上级纪委（派出机关）报告一次党委（党组）领导班子成员，特别是“一把手”履行职责、行使权力情况和自身履行监督责任情况。

文件强调，领导干部特别是高级干部要严于律己、严负其责、严管所辖，在履行管党治党责任上作示范。对管党治党不力、出现严重问题的严肃追责问责。