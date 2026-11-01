中共中央新公布的全面从严治党决定，要求加强互联网平台企业、科技创新型等企业的党建工作，并建立互联网企业党组织提级管理动态调整机制，进一步扩大党组织在新兴经济领域的覆盖。

新华社星期天（11月1日）发布《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》。这份文件已于10月29日召开的中共二十届五中全会上通过。

决定在“突出抓好新兴领域党的建设”部分指出，要完善新兴领域党建管理体制和责任体系，压实行业管理、业务监管部门及属地责任，增强党在新兴领域的号召力、凝聚力和影响力。

决定要求巩固提升非公有制企业党建工作，分类推进混合所有制企业党建工作，加强平台企业、科技创新型企业等党建工作，并建立互联网企业党组织提级管理动态调整机制。

互联网企业党组织提级管理此前已在中国部分地区推行。据中共中央社会工作部去年4月公布的资料，北京已将京东、美团等七家头部互联网企业党组织交由市互联网企业工委直接管理，并指出“互联网企业已成为基层党建的重要阵地”。

新公布的决定要求，扩大党组织在新经济组织、新社会组织及新就业群体中的覆盖，促进党建工作同生产经营、创新创业、社会服务、基层治理等有机结合。

此外，文件提出加强对外卖骑手、快递员等新就业群体的党建工作，强化思想政治引领，保障合法权益，引导他们“听党话、跟党走”。