中国科企小米星期日（11月1日）宣布，10月交付超过五万辆电动汽车，创今年单月交付量新高。

综合彭博社、《江海晚报》等报道，今年前十个月，小米累计交付约33万6000辆汽车。此前，8月交付量突破三万辆，9月进一步超过四万辆。

为实现2026年全年的交付55万辆汽车的目标，小米正加快生产。公司今年1月至10月的交付量为全年目标的约61%。

多家中国新能源车企星期日也公布10月交付战报。上汽集团旗下上汽名爵新能源汽车全球售出超8万5000辆，中国国内新能源销量超3万1000辆。

理想汽车10月交付新车2万9025辆，上年同期交付量为3万1767辆。截至星期六（10月31日），理想汽车累计交付186万2676辆。

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小鹏集团10月共交付新车5万零237台，环比增长22%，同比增长20%，创单月交付量历史新高。其中，海外市场交付1万3326台，同比增长166%，创海外市场单月交付量历史新高。