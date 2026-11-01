中共中央要求选拔干部不唯年龄、学历和资历，防止只重视领导班子结构而忽视个人素质，同时防止同一岗位或同一干部被频繁调整。

新华社星期天（11月1日）发布《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》。这份文件于10月29日召开的中共二十届五中全会上通过。

决定在“锻造堪当民族复兴重任的高素质干部队伍”部分指出，要严格执行干部选拔任用原则和程序，提高干部考察质量，注重从一贯表现、重大关头及面对困难挑战时的表现评价干部。

决定要求，严格按照岗位职责选用干部，坚持个体强整体优、结构服从功能，选优配强各级领导班子，特别是“一把手”。同时，坚持老中青梯次配备、统筹用好各年龄段干部，培养用好女干部、少数民族干部和党外干部。

决定强调，选拔干部要“不唯年龄、学历、资历”，防止只重视班子结构而忽视个人素质，或只看重学历资历而忽视实际能力，并避免为满足班子结构要求而硬性配备干部、降低选人标准。

决定也要求，健全干部任职回避、定期轮岗和交流制度，完善和落实领导干部任期制，严格执行保持任期稳定有关政策，防止同一岗位频繁调整干部、同一干部频繁调整岗位。

与此同时，决定提出要加强对领导班子和领导干部的分析研判，要推进领导干部能上能下常态化，加大调整不胜任现职干部的力度。

在干部选拔监督方面，决定要求深化选人用人专项检查，健全干部“带病提拔”责任追究机制；坚决整治用人上的不正之风，严禁私相授受、任人唯亲，坚决破除“小圈子”，严肃查处跑官要官、买官卖官、拉票贿选等行为。