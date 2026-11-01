中国广东省公安机关即日起全面启动亚太经济合作组织（APEC）会议安保高等级勤务，加大街头警力部署，并从全省抽调警员支援深圳，同时加强无人机禁飞管控。

据《南方都市报》星期天（11月1日）报道，广东省公安厅召开全省公安机关APEC会议安保动员会，部署会议安保最后阶段工作。广东省委常委马森述出席会议并讲话，副省长、省公安厅厅长刘国周作动员部署。

会议要求，即日起全省公安机关全面进入APEC会议安保决战决胜阶段，启动高等级勤务，确保各级主要领导和主要警种负责人全程在岗在位，并加大警力投入，确保“重兵上街严管严控”。

在防控措施方面，广东公安将强化巡逻管控、重点部位防护，以及物流寄递和危险爆炸物品管控，全面提高见警率、管事率、震慑力，确保社会面安定有序。

同时，环绕深圳及广东外围的安保圈将启动高等级查控勤务，确保将安全风险因素拦截在深圳以外。

会议也要求从广东全省抽调警力支援深圳，加强无人机禁飞管控，严厉打击“黑飞”和非法组装破解等行为，确保低空安全。

会议强调，全省公安机关须加强协调，以最高标准、最严格要求落实安保措施，确保APEC会议安全顺利举行，并维护广东社会秩序稳定。

APEC峰会即将于11月18日至19日在广东深圳举行。