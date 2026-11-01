中国股市持续承压之际，中国央行据报将联合金融监管总局和证监会，召集主要银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。市场人士猜测，此举可能是监管部门为进一步稳定股市做准备。

财联社星期天（11月1日）引述业内人士报道，中国央行、国家金融监督管理总局及证监会，将于星期一（2日）召开会议，商讨优化股票回购增持再贷款政策。

另据《21世纪经济报道》，部分证券公司和基金公司已接到通知，央行和证监会同一天上午也将召开会议，研究推动支持资本市场工具的使用。

中国央行2024年10月推出股票回购增持再贷款，首期额度3000亿元（人民币，下同，约570亿新元），通过银行向上市公司及主要股东提供贷款，支持企业回购股票及股东增持股份，以提振市场信心。

此次会议消息传出之际，中国股市持续承压。彭博社报道，沪深300指数10月累计下跌8.5%，连续12周下跌，创下最长连跌纪录。全球人工智能（AI）相关股票遭抛售，以及市场对AI投资回报的疑虑，进一步打击中国股市。

与此同时，中国经济也出现放缓迹象。官方公布的10月制造业采购经理指数（PMI）降至49.3，非制造业商务活动指数降至49.7，双双跌入收缩区间。