中国官方公布首次登陆月球方案，明确将采用两枚运载火箭先后发射，再由载人月球探测任务乘组中的两人着陆月球表面的方式，于2030年前完成中国人登陆月球计划。

受访专家指出，上述方案折中、务实，预计会进一步增加美国返月计划紧迫感，加剧中美太空竞争。

中国载人航天工程副总设计师兼月球探测工程总设计师王翔星期六（10月31日）在一场学术大会上，披露首次载人月球探测相关计划。

据介绍，中国将采用“两次发射，一次登月”的方案，即用两枚长征十号运载火箭，分别、先后将月面着陆器“揽月”和载人飞船“梦舟”送入地月转移轨道，之后在环月轨道交会对接。

按照方案，飞船会搭载三名航天员往返地面与环月轨道，其中两人将乘坐着陆器往返环月轨道和月球表面。登月任务完成后，两名航天员又乘坐着陆器，在月球轨道与飞船二次交会对接，三名航天员再乘坐飞船携带样品返回地球。

王翔解释说，上述方案是把船和器的功能整齐地切分开，梦舟飞船解决载人的安全性，揽月着陆器负责从月球轨道到月面往返，是“依托现有能力，提升整个任务的可靠性”。

中国2023年首次宣布，将在2030年前实现登月计划。此后，长征十号火箭、载人飞船、着陆器，以及登月服、探索载人月球车等工具陆续开展研制和验证。此次进一步披露了任务安排和具体进展。

截至目前，梦舟飞船零高度逃逸、揽月着陆器着陆起飞综合验证、长征火箭系留点火和低空演示验证，以及梦舟飞船最大动压逃逸等多项大型试验陆续完成。

中国宣布登月计划以来，中美太空竞争话题持续升温。时隔半个多世纪后，美国重返月球的“阿尔忒弥斯”计划近年多次调整，目前预计2027年进行登月系统测试，争取2028年实现计划。

美国国家航空航天局（NASA）局长艾萨克曼今年2月不点名指出，随着中国带来的现实竞争日益加剧，NASA必须加快速度、消除延误并实现目标。

专注中国航天领域的每日通讯China in Space编辑康格拉姆告诉《联合早报》，“两次发射”是很好的折中方案，“既能满足任务需求，也无需研发成本过高的运载火箭”。

资料显示，美国“阿波罗”首次登月计划使用的是重型运载火箭，能一次性将载人飞船和登月舱送往月球，但研发投入高。中国采用“两次发射”，分摊了对单枚火箭运力和尺寸的要求，而且以现有成熟技术做后盾，节省了火箭研制时间和成本。

康格拉姆补充说，与美国此次计划相比，中国更倾向采用经过验证的成熟技术，其中一些设计早在20世纪60年代学术讨论中就被论证可行。

长期关注先进科技的新加坡学者张军博士受访时也说，中国方案“务实、分工清楚，也有技术积累支撑”。

他说，中美计划的主要区别在于，前者现阶段由国家统筹推进，建立独立、完整的载人登月能力；后者则希望更广泛地引入商业创新和国际伙伴，但面临不同系统、供应商和任务进度之间复杂协调的挑战。

受访学者均研判，未来中美太空竞争会进一步加剧。康格拉姆说，在美国，有关月球竞争的叙事已形成足够的政治压力，促使相关计划大幅调整。

张军认为，中美未来竞争范畴会从“谁先登上去”，扩展到“谁能持续往返、建设通信和能源等基础设施，以及吸引更多科研和产业伙伴参与”。