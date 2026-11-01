香港前壹传媒行政总裁、《苹果日报》社长张剑虹因串谋勾结外国势力罪被判监禁六年九个月，原定2028年才获释的他已以“更生人士”身份参加香港惩教署组织的深圳体验团，显示他可能已提前出狱。

香港惩教署星期六（10月31日）举办今年第四次大陆体验团，安排已获释的更生人士前往深圳。一行12人参观东江纵队司令部旧址及科技企业百度，并试乘自动驾驶车辆。

凤凰卫视星期天报道上述行程，并访问了参加者之一张剑虹，称他为“香港更生人士”。他与其他团员一样身穿红色上衣。

张剑虹受访时说，看到大陆无人驾驶技术感到兴奋，身为中国人，能够体验到国家强大的科技发展，感到十分骄傲。

张剑虹在壹传媒创办人黎智英案中，承认串谋勾结外国势力罪，并担任控方从犯证人。今年2月，他被判监禁六年九个月，原定2028年3月刑满，如今以更生人士身份公开露面。

目前尚不清楚张剑虹何时获释，以及提前获释的具体原因。

香港惩教署称，此次体验团旨在加强更生人士对国家的归属感和国民身份认同。参加者包括曾因违反《香港国安法》及涉及2019年反修例事件而入狱的人士。

体验团团长、惩教事务监督林赐良说，部分成年更生人士对国家的偏见根深蒂固，因此需要安排更丰富、具体的参观体验，逐步改变他们对国家的印象。