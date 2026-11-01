中国央视调查发现，山东青岛、四川成都多家商户违规销售经硫磺熏蒸的白芷，部分电商平台宣称“无硫”的产品也被检出二氧化硫残留，其中一款每公斤残留量高达1070毫克。青岛和成都市场监管部门已对涉事商户立案调查。

据央视新闻星期天（11月1日）报道，白芷是中国家庭煲汤、炖肉常用的香辛料，按照现行食品安全标准，不得使用硫磺熏蒸，也不得添加二氧化硫及亚硫酸盐类食品添加剂。

央视《每周质量报告》记者调查发现，青岛抚顺路批发市场部分商户将未经熏硫的白芷摆在台面上，却暗中销售经过硫磺熏蒸的产品。商户称，熏硫白芷颜色更白、卖相更好，因此仍有销路。

青岛市市场监管局通报，涉事两家商户已承认曾销售熏硫白芷，执法人员已查封扣押相关货物，并抽样送检、立案调查，同时对市场内23家调味品经营商户展开全面检查。

央视也发现，成都荷花池中药材专业市场有商户销售熏硫白芷。成都市市场监管局随后通报，已对涉事商户立案调查，并展开专项检查。

在线上市场，央视从多个电商平台购买六款宣称“无硫”的白芷送检，发现其中两款检出二氧化硫残留。

其中，淘宝“菜佳宜旗舰店”销售的白芷，每公斤二氧化硫残留量高达1070毫克；京喜自营官方店销售的另一款白芷，则检出191毫克。

央视统计，今年以来，中国市场监管总局发布的21期食品抽检不合格通报中，有19期涉及白芷二氧化硫残留量超标，累计32批次。

专家指出，硫磺熏蒸虽然能改善白芷外观、延长保存期限，但可能影响食品品质，摄入过量二氧化硫也可能造成健康风险。