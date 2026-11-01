中共二十届五中全会闭幕后，中共中央公布关于全面从严治党的决定，要求保持惩治腐败的高压态势，着力查处关键少数尤其是“一把手”腐败，并深挖细查“白手套”等新型和隐性腐败行为。

为期四天的五中全会星期四（10月29日）在北京闭幕，审议通过了《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》（简称《决定》）。这份文件的全文于星期天（11月1日）发布。

《决定》围绕增强共产党人党性、贯彻执行民主集中制、建设高素质干部队伍、严密组织体系、正风肃纪等方面，对全面从严治党作出系统性和制度化部署。

《决定》先是高度肯定了中共十八大以来从严治党的成效，称面对党内一些问题“触目惊心的严峻现实”，中共从根本上“扭转了管党治党宽松软状况”，“消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患”，成功走出一条中国特色反腐败之路。

不过《决定》强调，全面从严治党永远在路上，必须清醒看到国际、国内和党内形势变化带来的新问题。

在国际上，新一轮科技革命和产业变革加速突破，国际力量对比深刻调整，霸权主义和强权政治威胁上升；在中国国内，社会生产生活方式和组织形式更多样，各种思想和价值观念交织碰撞。

从党内看，中国改革开放后出生的党员和干部比例越来越大，对教育管理提出新要求，“党的队伍主流是好的，但思想不纯、组织不纯、作风不纯问题尚未根本解决”。

面对这些挑战，《决定》部署多项具体规定，包括在严格贯彻执行民主集中制方面，规范“一把手”履职用权，要求不搞“一言堂”“家长制”，不得层层要求维护“一把手”个人权威。

在建设高素质干部队伍的层面，《决定》从选人用人、推动正确政绩观等方面作出部署，要求不唯年龄、学历和资历，防止只重视班子结构而忽视个体素质，或只重视学历资历而忽视实际能力，降格以求。在履职要求上，《决定》强调要深入整治新官不理旧账、形象和政绩工程、政策规划“翻烧饼”等问题。

在干部监管上，《决定》要求完善领导干部个人有关事项报告制度，对家庭财产和支出明显超出正常收入的情况进行查核，并加强对领导干部配偶、子女及其配偶经商的常态化管理，深化“近亲繁殖”问题专项整治。

除了干部队伍建设，《决定》还对严密组织体系作出部署，包括突出新兴领域党建，加强平台企业、科技创新型企业等的党建工作。

《决定》也释放出持续高压反腐的明确信号，点名“一把手”腐败问题，要求着力查处这群关键少数的腐败，同时查处年轻干部和领导干部的家族式腐败。《决定》进一步列举预期收益、约定代持、“白手套”、政商“旋转门”等新型腐败和隐性腐败手段，要求深挖细查；并强调要打击利用互联网、虚拟货币、跨境资金、区块链等实施的腐败行为。

中国官媒新华社星期天也发布了中共总书记习近平就《决定》所作的说明。习近平透露，五中全会文件起草组今年1月成立，由他本人担任组长，另三名中共中央政治局常委王沪宁、蔡奇和李希担任副组长。起草过程中，党中央征求了党内“部分老同志”的意见。

淡江大学两岸关系研究中心主任洪耀南接受《联合早报》访问时分析，《决定》构成了“从思想到惩处”的完整闭环，“先定义什么是忠诚，再规范权力怎么用、人怎么选、行为怎么管、违规怎么查，最后用制度与监督把这一切固定下来，而且不设完成期限”。

对于《决定》对“一把手”和干部家庭的规范，洪耀南认为，前者针对的弊病是“一把手”把辖区变成“私人领地”；后者则意味着从个人廉洁走向家族网络的拆解，是对新型腐败的回应，也让组织在中共二十一大前多了一把查核干部的尺。

美国智库亚洲协会政策研究所中国分析中心研究助理王晟宇则注意到，《决定》提及改革开放后出生的党员干部比例越来越大，对教育管理提出新要求。他认为，这折射最高层对这个群体有“思想不纯、组织不纯、作风不纯”的基本认定，也凸显他们对未来数十年中共核心意识形态，以及党员党性和纯洁性的深深焦虑。