民进党台北市长候选人沈伯洋星期天举办扫街造势活动，前总统蔡英文助选时说，台北一直都是民进党非常困难地方，并称沈伯洋具备令人安心特质。

综合《联合报》、《自由时报》、中时新闻网等报道，沈伯洋周末连办两场造势活动，周六（10月31日）在中正和万华区车扫，周日（11月1日）深入被外界视为台北市深蓝票仓的大安和文山区，车扫约三小时才抵达大安森林公园，之后在当地开讲。

身为沈伯洋竞选办公室主委的蔡英文也现身力挺。蔡英文表示，台北市一直是民进党非常困难的地方，并称选民对候选人要求很高，必须把主张讲清楚，才会把票投给你，“我就是这样走过来的，选总统时，我在台北市拿了过半选票”。

蔡英文提到，要做总统、台北市长，要有令人安心的特质，“我在沈伯洋的身上看到了”。

蔡英文进一步说，沈伯洋和她很像，都喜欢讲政策，更具备安定感，就像她当总统一样全力维持社会稳定让全民安心。

《联合报》引述不具名的绿营人士称，台北市绿营基本盘归队，蔡英文理性温和形象，可成为融化异温层的关键；蔡英文过去两度竞选总统在台北市得票都过半，可望在最后关头为沈伯洋开拓中间及浅蓝选票。

另一方面，台北市长选举首场电视辩论会落幕后，主办方之一、政治立场亲蓝的TVBS民调显示，47%受访者认为沈伯洋的辩论表现较好，以小幅优势压倒国民党参选人蒋万安的40%。

不过，有投票意愿的台北市民中，蒋万安则获46%支持度，高于沈伯洋的42%。

这场电视辩论会周六举行，沈伯洋与蒋万安围绕市政蓝图、两岸关系和其他公共议题展开攻防，争取选民支持。