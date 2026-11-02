在多年致力于研发能够奔跑、跳舞和完成后空翻的人形机器人后，中国企业正将大量资源投入另一项挑战：开发人工智能技术，让这些机器能够胜任更广泛的工作。

路透社报道，这一转变推动具身人工智能（Embodied AI）领域投资热潮升温。具身人工智能专注于开发智能软件，使机器人能够感知周围环境、学习新任务，并自主适应不同工作，而无需为每项任务单独编写程序。

据数据研究机构IT桔子统计，2026年上半年，中国具身AI企业共完成322笔融资，融资总额达935亿元人民币（约179.4亿新元），是去年同期的五倍。资金正越来越多地流向专门研发机器人智能系统的企业，而不再局限于机器人制造商。

随着市场竞争推动硬件价格不断下降，上海科技咨询公司ZenGen Labs创始人麦德蒙（Dermot McGrath）说，机器人制造商的“利润空间不会来自硬件，而是来自大脑”。

报道称，这一新兴领域正成为中美科技竞争的新战场。五家中国机器人企业的创始人和高管，以及多名行业分析师受访指出，美国企业在部分先进机器人AI系统方面处于领先地位，而中国开发商则希望凭借制造业优势，以及获取真实场景训练数据的能力，向美国竞争对手发起挑战。

报道进一步指出，美国开发商受益于先进的AI研究，以及更容易获得高性能计算晶片；中国企业则能够与机器人制造商和工业客户密切合作，在实际场景中测试和改进系统。

据企业披露，中国专业具身智能初创企业自变量机器人、星海图和千寻智能的估值均已达到约30亿美元（38.3亿新元）。

成熟的机器人制造商也在加大投入。香港上市企业优必选科技（UBTech）曾公开招聘负责AI模型开发的首席科学家，提供最高1.24亿元人民币的薪酬。

据一名知情人士透露，杭州宇树科技（Unitree）是全球出货量最大的人形机器人制造商之一，目前约有30名研究人员专门开发预测物体行为的AI技术。