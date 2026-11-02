中国大陆和香港三名天主教主教将罕见同赴意大利罗马出席一场研讨会并发言，梵蒂冈圣座国务卿帕罗林枢机（Cardinal Pietro Parolin）也将同场发言。

综合梵蒂冈官方媒体信仰通讯社、香港《明报》报道，北京教区主教李山、新任江苏海门主教丁祖耀、及香港教区主教周守仁本周四（11月5日）将出席罗马宗座传信大学举办的国际研讨会，主题为“在中国的普世教会面容：首批六位国籍主教祝圣一百周年”。

据介绍，研讨会是纪念教宗比约十一世于1926年祝圣六名中国籍主教100周年。在那之前，中国主教均由外国籍传教士担任。

根据活动议程，帕罗林、李山、周守仁、丁祖耀，以及中国社会科学院世界宗教研究所研究员刘国鹏等将致词。李山也是第十四届中国全国政协常委、民族和宗教委员会副主任，以及中国天主教爱国会主席。

另外，澳门教区今年庆祝成立450周年，教宗良十四世在致函澳门教区贺词中提及，澳门教区是近代远东首个成立的教区，“无数传教士亦曾从这片小小的土地出发，走遍亚洲各地”，并肯定教区在慈善、医疗及教育事业的工作。他也勉励教区反思每个地方教会的使命，“宣讲基督，服务每一个人”。