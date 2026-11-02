中国官方制造业采购经理指数（PMI）10月陷入收缩之际，一项非官方调查显示，中国制造业继续保持扩张，但扩张步伐略有放缓。尽管出口订单增长减速，制造业产出增速却升至六个月来最快。

路透社报道，标普全球编制的RatingDog中国通用制造业PMI从9月的52.1微降至52.0，高于区分收缩与扩张的50荣枯线，也高于路透社调查预期的51.6。

这一数据与中国官方数据形成反差，中国国家统计局上星期六（10月31日）公布的10月制造业PMI为49.3，比上月下降0.8，制造业活动陷入萎缩。

官方与非官方制造业PMI调查的样本覆盖有所不同：非官方调查相对更多反映规模较小、出口导向型企业的经营状况，官方调查则覆盖更多大型企业。

具体而言，RatingDog调查显示，新订单指数从9月的53.4微降至53.3。出口订单增速则放缓至三个月来最低，其中消费品和中间品生产商的出口订单增长减速，投资品生产商则有所加快。

激烈的市场竞争迫使企业降价促销，加上投入成本下降，制造业产出价格在9月上涨后再度下跌。出口价格则自2025年11月以来首次下降。

与此同时，就业人数连续第二个月上升，但增幅有限。不过，随着工作量增加、产能持续承压，企业积压订单连续第九个月增加。

企业采购活动增速升至今年2月以来最快，采购品库存增幅则创五个月来最大。

企业信心虽仍处于正面区间，但已降至九个月来最低水平。部分企业对投入成本高企和市场竞争加剧表示担忧。