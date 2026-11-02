台湾政治立场亲蓝的《联合报》公布最新民调显示，民进党高雄市长候选人赖瑞隆以40%支持度，领先国民党候选人柯志恩的33%。不过，未表态选民高达26%、中立选民有53%还在观望。学者分析，高雄选情偏冷，若蓝绿阵营能有效动员支持者、提高投票率，柯志恩仍有翻盘可能。

《联合报》针对高雄市长民调出炉，赖瑞隆以40%支持度领先柯志恩的33%，另有26%选民仍未决定。看好度方面，赖瑞隆以49%高于柯志恩的21%；但在政党倾向上，国民党支持者有88%力挺柯志恩，民进党支持者则有82%肯定赖瑞隆。

民众党支持者中，60%支持柯志恩，只有9%支持赖瑞隆；中立选民则是25%挺柯志恩，22%支持赖瑞隆，53%仍在观望。

《联合报》引述台湾中山大学政治所荣誉教授廖达琪分析，高雄选举关键应为中间选民及民众党支持者动向，前民众党主席柯文哲2024年总统大选曾在高雄拿到35万张票，但柯志恩在民众党支持者只获60%支持，仍有努力空间。

廖达琪说，随着柯赖两人辩论会结束，若能持续掀起话题热度、串联基层，比照2018年冲高投票率，差距仍可能缩小，高雄并非无翻盘机会。

据风传媒报道，高雄市长选战首场电视辩论会上周五（10月30日）晚登场，赖瑞隆及柯志恩针对《财政收支划分法》修法、政治献金及城市建设等议题交锋。

《联合报》也引述中山大学政治经济系特聘教授张其禄说，虽然柯赖民调差七个百分点，若加计蓝绿基本盘，实际差距可能更低。

张其禄称，未表态选民可能会受辩论结果或其他因素影响，只要有百分之三左右选民动摇，都可能改变选举结果。

台湾“九合一”地方选举将于11月28日投票，这场选举结果对13个月后的总统大选有举足轻重的影响。在最受关注的六个直辖市（俗称“六都”）中，国民党目前握有台北、新北、桃园、台中四都，民进党固守台南、高雄两都。