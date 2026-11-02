上个月履新中共云南省委副书记、省政府党组书记的刘奇凡，星期一（11月2日）获任命为云南省副省长、代省长。

据“云南人大”微信公号消息，云南省第十四届人大常委会会议星期一通过有关任命和决定，任命刘奇凡为云南省副省长，并决定由他代理省长职务。

此前，据“云南发布”微信公众号10月24日消息，中共中央批准刘奇凡任云南省委委员、常委、副书记。云南省委也决定，刘奇凡任云南省政府党组书记。

据财新网报道，现年59岁的刘奇凡毕业自厦门大学政治经济学专业，曾参加由经济学家吴宣恭指导的课题组。

刘奇凡本科毕业后回到家乡贵州任职多年，从基层一直做到副省级。2016年1月，时年48岁的刘奇凡升任贵州省委常委、秘书长。

同年10月，刘奇凡跨省履新，任内蒙古自治区党委常委、纪委书记、自治区监委主任，并在2017年当选十九届中央纪委委员。他在内蒙古期间，经历包商银行、新时代信托等“明天系”旗下金融机构的处置，以及内蒙古涉煤腐败倒查20年等。

2021年刘奇凡再度跨省，出任辽宁省委常委、省纪委书记、省监委主任，2022年当选二十届中央纪委委员。2023年12月，刘奇凡任青海省委副书记，直至此次履新。