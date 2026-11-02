台湾网络媒体ETtoday公布的最新民调显示，寻求连任的国民党籍台北市长蒋万安的支持度为52.0%，领先民进党候选人沈伯洋的40.7%，双方差距为11.3个百分点。

据ETtoday新闻云报道，ETtoday民调云的最新调查显示，蒋万安获得52.0%支持，沈伯洋为40.7%，其余候选人合计为0.5%；至于称尚未决定支持谁、不知道或没有意见的比例为6.0%，另有0.9%回答不投票或投废票。

看好度方面，有55.9%民众看好蒋万安当选，39.0%看好沈伯洋当选，另有4.6%表示不知道或没有意见。

针对上星期六（10月31日）举行的台北市长选举电视辩论会，有90.0%民众称看过辩论相关内容。其中，39.9%看过大部分辩论内容、24.5%看过部分内容、25.6%看过新闻或网络上的整理与片段；没有看过者为9.2%。

在看过辩论内容的民众中，蒋万安获得7.3分的平均评分，高于沈伯洋的6.8分，两人差距0.5分。

此次调查时间为上星期六电视辩论结束后下午4时起至星期天（11月1日）中午12时止，调查对象为设籍台北市12个行政区、年满20岁以上民众；有效样本1965份，在95%信心水准下，抽样误差为正负2.2个百分点。

另一方面，台北市长选举电视辩论会落幕后，主办方之一TVBS的民调显示，47%受访者认为沈伯洋的辩论表现较好，以小幅优势压倒蒋万安的40%。

不过，有投票意愿的台北市民中，蒋万安则获46%支持度，高于沈伯洋的42%。