台湾“九合一”地方选举临近，民进党秘书长徐国勇说，民进党正在规划让台北市长候选人沈伯洋到其他县市多走几趟，并称民进党希望“洋流”能让台湾每一个地方都温暖起来。

“洋流”是以沈伯洋名字中的“洋”字命名的支持者助选热潮。

综合《自由时报》和Newtalk新闻报道，徐国勇早前透露，选前沈伯洋将二访台中，他星期一出席民进党活动记者会时进一步称，不只台中，党内正在规划让沈伯洋到其他县市多走几趟。

不过，徐国勇表示，现在台北选情真的非常紧绷，团队首要任务是持续在台北扫街并举办座谈会。

徐国勇也表示，民进党希望“洋流”能让台湾每一个地方都温暖起来，能快乐地让选举真正达到选贤与能的功能。

台北市长选情近期受到高度关注，但不同机构的民调结果存在明显差异。

亲绿的信民两岸研究协会10月20日民调显示，沈伯洋的支持率为50.3%，大幅领先蒋万安（33.3%）达17个百分点；但亲蓝的TVBS在10月8日公布的民调显示，蒋万安以49%领先沈伯洋八个百分点；亲蓝的《联合报》10月28日公布的民调中，沈伯洋以45%胜过蒋万安的41%。

台湾网络媒体ETtoday公布的最新民调显示，蒋万安的支持度为52.0%，领先沈伯洋的40.7%，双方差距为11.3个百分点。

台湾“九合一”地方选举将于11月28日投票，这场选举结果对13个月后的总统大选有举足轻重的影响。在最受关注的六个直辖市（俗称“六都”）中，国民党目前握有台北、新北、桃园、台中四都，民进党固守台南、高雄两都。