中欧双方上月就混动汽车贸易达成谅解后，中国多家汽车企业据报前往北京与相关部门协商混动汽车出口配额。

财联社引述多位知情人士报道，针对中欧双方就混动汽车贸易达成的谅解方案，多家国内汽车企业前往北京与相关部门进行协商。

一位知情人士称：“（配额方案）总量有限，每家可以分配到的出口额度并不会很多，目前各家（车企）都在努力争取中。”

中国商务部部长王文涛上月在北京，与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇共同主持召开中欧贸易投资磋商机制例会。中方公布的成果共识清单显示，中欧就混动汽车贸易达成谅解，并将继续电动汽车反补贴案企业价格承诺和复审相关程序。

欧盟高官宣布，中国将对出口欧盟的混合动力等汽车量减半，并对欧盟商品减免关税2.25亿欧元（3.23亿新元）。

中国商务部则说，关于混动汽车，双方在2025年基础上达成向上安排，确保中国企业的出口空间和稳定增长，照顾了双方产业基于现实的合理关切。中国商务部也引述欧盟统计局的数据称，2024年欧盟自中国进口混动汽车10.7万辆，2025年为30.2万辆。