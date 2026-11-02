中国和阿曼自1978年建交以来，首次有阿曼国家元首访华。中国国家主席习近平星期一（11月2日）与到访的阿曼苏丹海赛姆举行会谈时说，相信此访将成为中阿关系史上重要一页，为双边关系发展注入强劲动力。

习近平也强调，中东海湾地区不应成为大国博弈和地缘冲突的角力场，中国愿与阿曼等国共同为早日恢复地区和平安宁而努力。

央视新闻消息，习近平星期一上午在北京人民大会堂同海赛姆举行会谈时说，拓展和深化中阿关系是双方共同的战略选择。中方愿同阿方一道，推动中阿战略伙伴关系向更高水平迈进。

习近平强调，中阿要增进政治互信，加强治国理政经验交流，进一步擦亮中阿关系的战略底色。中方支持阿方维护国家独立、主权、安全和稳定，自主探索符合自身国情的发展道路，愿同阿方继续坚定相互支持。双方要拓展务实合作，不断夯实两国互利共赢的根基。

习近平也指出，中国坚持扩大高水平对外开放，将为包括阿曼在内的世界各国带来更大机遇。中方愿同阿方深化发展战略对接，推动两国能源合作更加立体全面，加强产业、投资、人工智能、科技人文交流，密切教育、旅游、卫生、新闻、体育等合作，不断丰富拓展中阿战略伙伴关系内涵。

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针对中东动荡局势，习近平说，地区的和平稳定需要各方共同营造呵护。中方始终积极致力于止战促和，希望为破解地区安全困境贡献智慧和方案。

“中方愿同包括阿方在内的阿拉伯国家、海合会国家加强沟通协调，共同为早日恢复地区和平安宁、实现长治久安而努力。”

路透社报道，海赛姆在讲话中未直接提及中东冲突，但他表示赞赏中国在地区问题重要问题上所持立场，以及中国为促进国际安全、稳定与合作所作的努力。

中国外交部上星期说，中国将于近期向中东海湾国家派遣特使，以推动各方接触和局势降温。

会谈后，两国元首共同见证签署产供链、绿色发展、数字金融等领域多项合作文件。访问期间，中阿双方也发表两国关于深化战略伙伴关系的联合声明。

据阿曼官方通讯社报道，海赛姆提议两国达成一项优惠贸易和投资协议。他在会谈开始时说，这项协议将为贸易和投资开辟新渠道，促进并加强两国之间的商业和投资往来。

海赛姆表示，阿曼希望扩大与中国的贸易规模，并通过联合投资基金，在可再生能源、人工智能、数字技术、太空和国防等多个领域开发项目。

中国是阿曼最大的贸易伙伴。自去年11月北京与阿曼首都马斯喀特开通直航以来，两国旅游和商务往来进一步加强。阿曼向中国出口原油和能源产品，同时也一直寻求进一步发展可再生能源供应链和数字商务。

央视新闻报道，习近平星期一中午在人民大会堂金色大厅为海赛姆举行欢迎宴会。中国外长王毅参加上述活动。