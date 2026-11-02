广东省政协原中共党组成员、副主席郭永航被开除党籍、开除公职，通报称其“贪婪腐化”，且曾经无偿接受私营企业主提供的高端医疗服务。

中纪委国家监委星期一（11月2日）通报，中央纪委国家监委对广东省政协原党组成员、副主席郭永航严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，郭永航丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品，接受可能影响公正执行公务的宴请，无偿接受私营企业主提供的高端医疗服务；

通报还指他违反组织原则，在干部选拔任用工作中违规为他人谋取利益；廉洁底线失守，纵容、默许亲属不实际工作而获取薪酬；违规干预和插手司法活动；贪婪腐化，将公权力异化为谋取私利的工具，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程项目承揽、企业进驻工业园区、土地出让等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报称，郭永航严重违反中共的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，予以严肃处理，开除中共党籍、开除公职，终止其广东省第十三次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

郭永航今年61岁，长期在珠三角核心城市深圳、珠海和广州任职。他今年3月落马后，财新曾报道，其被查可能与他2018年至2021年担任珠海市委书记期间的国资改革有关，特别是珠海国资入股民企后出现巨额亏损的问题。此外，他也与中共政治局前委员马兴瑞工作有交集。马兴瑞在2015年至2016年主政深圳期间，郭永航任市委常委、秘书长。今年7月，马兴瑞也已被“双开”。