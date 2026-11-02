中国拟通过立法建立健全南极考察制度，加强对南极考察活动的管理和规范，并统筹南极科学研究方向。

据新华社报道，南极活动与环境保护法草案星期一（11月2日）提请全国人大常委会会议第三次审议。草案三审稿明确，国家建立健全南极考察制度，加强对南极考察活动的管理和规范。



草案三审稿新增规定，明确中国秉持全球治理倡议，坚持主权平等、遵守国际法治、践行多边主义、倡导以人为本、注重行动导向，积极参与南极全球治理和相关国际规则制定。草案三审稿同时规定，国家依法保护中国公民、法人和非法人组织在南极的合法权益。



草案三审稿也规定，国家根据南极事业发展需要，统筹南极科学研究方向，支持、引导科研机构、高等学校和社会组织等依法有序开展南极考察活动及相关科学研究。



草案三审稿还完善损坏、移动或者拆除南极历史遗址或者纪念物的法律责任，增加规定“情节严重的，处10万元（人民币，下同，1万9196新元）以上30万元以下的罚款”。



据界面新闻报道，在《南极条约》29个协商国中，大多数国家已制定国家层面的南极相关法律。作为《南极条约》协商国，中国承诺依照相关国际规则对本国公民的南极活动实施管理。