中国国航、东航和南航三大国有航空公司第三季度业绩远逊于去年同期，喷气燃油成本飙升、国内机票价格疲软及台风扰乱航班运营，冲击了通常是一年中最赚钱的旺季。三大航目前都可能全年录得亏损。

路透社报道，据伦敦证券交易所集团（LSEG）汇编的分析师预测，中国国际航空公司和中国东方航空公司可能自冠病疫情以来，连续第七年录得全年净亏损。

分析师也预测，自2019年以来，去年首次扭亏为盈的中国南方航空公司，今年也可能再度陷入亏损。

具体来看，中国国航第三季度净利润同比下跌92.6%，至2亿7060万元人民币（约5190万新元）。中国东航第三季度净利润为6400万元人民币，较2025年同期下跌98.2%。

中国南方航空则由去年同期净赚38亿4000万元人民币，转为第三季度净亏损6亿零900万元人民币。

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三大航空公司今年首九个月均录得亏损，而它们在2025年同期都实现了盈利。

第三季度涵盖暑期旅游旺季，一般是中国航空公司业绩最强劲的季度，也因此为同比比较设下较高基数。不过，三家航司都指出，航空燃油价格大幅上涨对业绩造成负面影响。

自美国和以色列2月底对伊朗发动军事行动以来，航空燃油价格已上涨逾一倍。

另外，今年第三季度，受市场竞争加剧及高铁竞争等因素影响，中国国内机票价格持续疲软。

今年以来，中国国航、中国东航和中国南方航空的股价分别下跌38%、46%和39%。