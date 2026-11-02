中国媒体报道，中国央行将在星期二（11月3日）启动第三次证券、基金、保险公司互换便利操作招标。

据中国财联社报道，中国人民银行、证监会星期一（2日）上午与多家券商、基金公司进行座谈会。报道引述参会人士称，中国人民银行将启动第三次证券、基金、保险公司互换便利操作招标。

中国人民银行在2024年10月开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作。第二次操作则在去年1月完成招标。

报道也引述消息人士称，此次机构申报意愿积极，有超30家机构申报。参会人员称，互换便利操作是支持资本市场的有益探索，此次座谈会再次吹响集结号，券商、基金等机构将积极主动用好互换便利工具，申报成功后尽快将增量资金投向资本市场。

中国媒体早前引述业内消息报道，中国人民银行、证监会在星期一召集一些证券公司、基金公司举行会议，研究推动支持资本市场工具使用。此外，中国人民银行、金融监管总局和证监会也会在同日召集银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。

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股票回购增持再贷款是支持资本市场的两项货币政策工具之一。2024年10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。