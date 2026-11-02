中国与阿曼发表联合声明，呼吁通过政治外交途径化解争端，鼓励美国和伊朗坚持和平选择，尽早实现全面停火止战，重启对话谈判，达成包括核问题在内的全面协议。

据央视新闻客户端消息，应中国国家主席习近平邀请，阿曼苏丹海赛姆于星期天（11月1日）至星期一（2日）对中国进行国事访问。访问期间，习近平同海赛姆举行会谈。双方随后发表关于深化中阿战略伙伴关系的联合声明。

声明称，阿曼支持习近平先后提出的一系列致力于中东和平稳定的倡议和主张，期待中国为实现中东长治久安发挥更大作用。

声明提到，双方呼吁坚持通过政治外交途径化解争端，鼓励美国和伊朗坚持和平选择，尽早实现全面停火止战，尽早回归伊斯兰堡谅解备忘录，尽早重启对话谈判，达成包括核问题在内的全面协议。

声明也称，双方认为霍尔木兹海峡应恢复正常、安全通航，同意就海峡有关问题保持沟通。

在也门问题上，双方呼吁相关各方以也门人民利益为重，坚持通过对话协商化解分歧，推动尽早重启也门问题政治解决进程，为恢复也门和平稳定共同作出努力。在此过程中，应当尊重和维护也门的独立、统一和领土完整。

据报道，两国元首在会谈结束后见证签署了北斗卫星导航系统应用、产供链、绿色发展、本币互换、数字支付和数字货币等领域合作文件。

中国和阿曼自1978年建交以来，首次有阿曼国家元首访华。习近平星期一与海赛姆举行会谈时说，相信此访将成为中阿关系史上重要一页，为双边关系发展注入强劲动力。

习近平也强调，中东海湾地区不应成为大国博弈和地缘冲突的角力场，中国愿与阿曼等国共同为早日恢复地区和平安宁而努力。