（北京/布鲁塞尔综合讯）欧美“黑色星期五”促销旺季来临前，欧盟对廉价小包裹开征处理费，叠加此前的关税、合规要求等，导致中国低价小商品跨境卖家经营压力增加，备货量大减。

欧盟自11月1起，在对直邮消费者的小件包裹征收每类商品三元（欧元，下同，约4.3新元）关税的基础上，再增收新费用，对包裹中每类商品征收两欧元的处理费。

欧盟赶在黑色星期五、网络星期一及圣诞购物旺季前实施新规，可遏制低价商品，尤其是中国跨境电商商品涌入欧洲。

这项新规让中国跨境商品卖家陷入两难：把小包裹从中国直邮到海外消费者手中，会面临高税费；若提前把货物以批量出口方式运到欧洲仓库，又有库存积压和资金占用的问题。

中国媒体《经济观察报》指出，不少卖家因此选择减少备货，降低经营风险。

报道称，今年7月起实施的三欧元小包裹关税、最新的包裹处理费，叠加新合规要求，让中国跨境电商卖家面临更高的经营成本。往年11月27日的“黑色星期五”前，中国卖家都会提前大量备货，但今年卖家的备货量大减。

一位深圳跨境卖家透露，往年都按“黑五”预估销量的1.2倍备货，以防旺季断货。今年，他只按预估销量的一半做准备。报道形容：“过去他赌的是旺季销量，今年他赌不起的是欧盟新关税下的试错成本”。

另一位义乌卖家则透露，去年“黑五”，他在主要销售市场安排了41款商品入海外仓，今年减至33款，计划入仓总量约为去年同期的35%。

今年7月1日，欧盟取消150欧元以下的小额包裹关税豁免政策，包裹内每类商品均面临三欧元的临时固定关税。欧盟官方解释，征收处理费是基于清查小包裹带来的海关工作成本。

中国卖家也面临补齐小商品相关合规资料的压力。一名地方电子商务科工作人员称，自7月1日起，欧盟还将产品标识、合格认证、生产者延伸责任相关要求，由指导性合规指引调整为强制性法定义务，资料不全的货物无法在欧盟完成清关。

有卖家申诉，一些低价小商品很难备齐完整材料，一旦资料缺失，整批货物就可能遭遇清关受阻。

据法新社报道，自欧盟今年7月实施三欧元小包裹关税以来，相关进口量已下降约64%。

中国跨境电商平台已开始调整经营策略。据路透社报道，为减轻新收费对低价商品吸引力的冲击，拼多多的跨境电商平台Temu已经向一些消费者提供新折扣，阿里巴巴旗下速卖通则正扩大欧洲当地的仓储量。