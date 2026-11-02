抖音集团副总裁李亮讽刺媒体人秦朔是腾讯的“利益相关方”后，秦朔宣布起诉李亮，称李亮发表了侵害名誉权的言论。

第一财经前总编辑秦朔星期一（11月2日）发布朋友圈称，针对近期“抖音集团李亮“发布的侵害本人名誉权的言论，已委托律师向人民法院提起诉讼。案件已向上海法院提交起诉材料。

据凤凰网报道，李亮回应称，会积极应诉。

秦朔此前发文称，字节跳动旗下抖音、红果占据了大量用户时间，称中国互联网已进入了“字节时间”。负责抖音集团公关与公共关系的李亮则否认，称这个定性极不严谨，纯属瞎扯。

二人论战持续，李亮上周四（10月29日）暗讽秦朔是字节对手腾讯的利益相关方，称很多专家转型做自媒体，收费比普通自媒体要高出几倍甚至十几倍，“但道亦有道，还是要遵循基本道德规范”。

李亮还说，秦朔之所以发表了不严谨的言论，是后面“利益相关方”坚持要他做的这个定性，“与他本人原来的专家风格非常不符。”

李亮还直接点名腾讯和秦朔此前的合作关系：“有人推荐我学习由腾讯官方授权，秦朔先生主编的两部书《从连接到激活》《AI大潮下的新质生产力》，我会认真阅读学习。”