随着中国部分地方政府集中加快住宅用地供应，10月300城住宅用地成交规模大幅增长，带动住宅用地出让金同比增长89%。

中国房地产数据平台中指研究院数据显示，受9月部分城市加快供地、宅地供应集中放量影响，10月、出让金同比大幅增长。

据中指数据，10月300城住宅用地成交规划建面10820万平方米，同比增长91.8%；出让金3756亿元（人民币，721.4亿新元），同比增长89.0%。

报告指出，成交放量主要受供应端带动，在去库存相关政策执行节点影响下，9月部分城市加快供地节奏，300城宅地推出规划建面同比增长106%，其中二线城市增长66.2%、三四线城市增长120%，一线城市下降6.1%。

报告指出，成交规模增长并不意味着土拍热度回升、10月，300城宅地平均溢价率仅1.5%，降至近年月度新低，市场仍以底价成交为主，房企投资态度整体偏审慎。

报告也指出，一些城市核心稀缺片区仍有个案溢价，但热度范围更窄、溢价更收敛。

9月中国部分城市加快供地，与8月28日中国推出的商品住房销售制度改革，以及去库存相关政策的执行节点有关。

8月28日，中国住房城乡建设部、自然资源部和国家金融监管总局联合发布《关于完善商品住房销售制度的通知》，提高期房预售门槛，逐步推行现房销售，强化购房资金监管，降低烂尾楼风险。

截至10月底，已有17个城市出台新政策实施细则，涉及现房销售、预售条件、土地出让金分期缴纳以及住房按揭贷款发放等安排。中指研究院认为，新制度可能延后开发商的销售回款时间，提高资金占用，因此房企拿地态度仍然审慎。