中国石油化工集团有限公司党组召开会议，通报集团前董事长傅成玉被查情况，党组成员表示坚决拥护决定，并强调要深刻汲取傅成玉案件教训，增加监督“探头”，让违纪行为无所遁形。

75岁的原中国石油化工集团公司中共党组书记、董事长傅成玉，在退休11年后落马。中石化党组星期一（11月2日）召开会议，通报相关情况。

会议称，中共二十届五中全会刚刚结束，对傅成玉进行审查调查，充分彰显了中共中央持之以恒推进全面从严治党、把自我革命进行到底的坚强意志和坚定决心，充分表明了有腐必反、有贪必肃的鲜明态度，充分释放了反腐败斗争一步不停歇、半步不退让的强烈信号。

会议称，要深刻汲取傅成玉案件教训，持之以恒推进全面从严治党，坚定不移将反腐败斗争进行到底。

会议强调，要严守政治纪律和政治规矩，始终同以中共总书记习近平为核心的中共中央保持高度一致，“守住底线、远离高压线，抓早抓小、防微杜渐，把遵规守纪内化为日用而不觉的言行准则”。

会议也强调，坚持以上率下、以身作则，推动全系统各级党组织吃透中共五中全会精神、用好既有实践经验，把各方面责任进一步细化、量化、具体化，“进一步增加‘探头’、凝聚合力，让违规违纪行为无所遁形”。