中国A股上月连续遭重挫后，央行宣布开展证券、基金、保险公司互换便利操作，股票回购增持再贷款政策则转为长期制度性安排，以支持资本市场健康稳定发展。上证指数星期一（11月2日）上涨1.1%，创下8月27日以来最大单日涨幅。

分析指出，上述政策主要是为加大流动性、托底稳预期，但不太可能复制2024年首次使用上述政策工具后的反弹行情。

中国央行和金融监管总局、中国证监会等部门星期一召开座谈会，研究部署用好用足政策工具的有关工作。央行同日闭市后作出上述宣布。

其中，互换便利操作将于星期二（3日）展开。目前有31家证券、基金公司申报，申请额度超过1000亿元（人民币，约192亿新元）。此外，股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%。

中金公司、国泰海通证券、中信证券以及工商银行、建设银行、中信银行等23家证券和基金公司以及26家银行参加了会议。

中国金融监管机构2024年9月首次推出互换便利操作和股票回购增持再贷款两项政策工具，前者通过向证券、基金和保险机构提供流动性，增强入市投资能力；后者则通过低成本贷款，鼓励上市公司回购股票及主要股东增持股份。政策当时推出后，股市随即迎来强劲反弹。

今年6月以来，A股进入震荡期。A股基准指数沪深300指数上月下跌8.5%，创2016年以来最大单月跌幅；上证指数则在10月最后一个交易日收报3599点，时隔一年多再次失守3600点关口；创业板指10月份累计重挫23.02%，创2016年2月以来最大单月跌幅。

股市低迷、信心受挫之际，央行第三次推出上述两项政策工具。中国证监会指出，此次推出的工具扩大了互换便利业务的参与机构范围和资金额度；同时提高上市公司股票回购增持专项再贷款的覆盖率；证监会将引导推出更多权重指数公司、龙头科技股等具有较强市场影响的标志性案例。

受政策预期带动，沪深300指数当日收高0.8%，科创50指数收盘涨幅超过3%。

华侨银行亚洲宏观经济主管谢栋铭告诉《联合早报》，这次重点是降低使用门槛和成本，把已有额度真正用起来，解决现有资本市场支持工具“有额度、但使用不足；有资金、但传导不畅”的问题。

他同时指出，央行可以改善金融机构融资能力，但无法直接消除机构对股票市场下跌的担忧。“机构是否愿意增加股票配置，仍取决于融资成本、预期投资回报、市场波动及自身风险管理要求。”

谢栋铭和香颂资本执行董事沈萌均认为，此轮政策支持不太可能复制2024年的强反弹行情。沈萌认为，相关政策工具可能会达到预期管理和稳定市场情绪的目的，但对股市总体来说是“治标不治本”。

他解释：“如果只是支持资本市场，而没有改善实体经济基本面，就会让市场跟基本面脱节。这也会鼓励更多人短线投机操作，导致整个资本市场基础更加脆弱，陷入恶性循环。”

银河证券原首席经济学家左小蕾也说，中国股市容易受非理性情绪驱动，靠注入资金或许会有短期效应，但更需要长期的资本市场建设，包括提高上市公司的质量和业绩等。“如果没有这种公司给市场提供信心，股民就更容易选择短期套利的方式炒股。”