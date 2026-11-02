中国三大金融监管部门进一步加大对资本市场的支持力度，将股票回购增持再贷款利率从1.25%下调至1%，以降低上市公司回购及股东增持股票的融资成本，并宣布开展第三批证券、基金、保险公司互换便利操作。

中国人民银行星期一（11月2日）发布公告说，央行当天会同国家金融监督管理总局、中国证监会等部门，先后召开证券、基金、保险公司互换便利座谈会，以及股票回购增持再贷款座谈会，听取金融机构业务进展及意见，并研究部署进一步发挥政策工具作用，支持资本市场健康稳定发展。

会议提出，为维护资本市场稳定，提升市场韧性和信心，三大金融监管部门将继续加强政策支持，优化现有工具的政策要素和实施细则。

其中，股票回购增持再贷款政策将由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率下调0.25个百分点至1%。金融机构须坚持市场化定价原则，在再贷款利率基础上合理加点，并增加贷款投放。

这意味着商业银行通过这项工具从央行获取资金的成本进一步降低，但上市公司及主要股东实际支付的贷款利率，仍由银行根据市场化原则确定。

会议强调，在证券、基金、保险公司互换便利方面，监管部门将适时开展操作，进一步增加参与机构数量，适当降低互换费率，并优化质押和操作模式。

央行星期一下午公告称，将于星期二（11月3日）开展证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作，互换期限1年，可视情展期。这是自工具创设以来第三次开展操作。

公告显示，目前有31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元人民币（192亿新元）。

上述两项资本市场支持工具均于2024年10月推出。其中，股票回购增持再贷款通过向商业银行提供再贷款，支持银行向符合条件的上市公司及主要股东发放贷款，用于回购或增持上市公司股票。

中国证监会星期一也发声表示，将会同人民银行组织相关市场主体用好用足这两项工具，协同发挥好稳市支持作用，包括扩大互换便利业务的参与机构范围和资金额度，以及提高上市公司股票回购增持专项再贷款覆盖率。

中国A股市场星期一集体反弹，上证综指收涨1.08%，报3638.03点；深证成指上涨1.63%，创业板指数上涨1.87%。沪深两市成交额约1.78万亿元，较前一个交易日增加约1092亿元。