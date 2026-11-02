为稳定资本市场预期，中国证监会表示将推出一系列新措施，包括允许股价“破发”作为可以开展护盘式回购的情形、引导18只监管ETF加快开展投资建仓，以及优化融资融券保证金比例等。

中国证监会星期二（11月2日）晚间以答记者问形式公布系列措施。

中国证监会有关部门负责人表示，拟对为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份（简称护盘式回购）作调整优化，包括新增股价“破发”作为可以开展护盘式回购的情形之一，规定护盘式回购不适用“公司股票上市已满六个月”的限制，取消护盘式回购中开盘和收盘集合竞价阶段不得申报的限制等。

证监会也要求，上市36个月内的上市公司当股价触及护盘式回购情形的，严格认真履行上市承诺中的稳定股价措施。

证监会有关负责人也表示，将抓紧修订《上市公司股份回购规则》，增强护盘式回购的约束力。

负责人也透露，监管部门推出的主动ETF，截至11月2日，已合计募集资金超过350亿元人民币（67.2亿新元），其中已有16只产品达到20亿元的单只募集规模上限并结束募集。负责人称，“将引导和鼓励已完成募集的18只主动ETF加快开展投资建仓”。

此外，今年1月资本市场上涨时，沪深北交易所将融资保证金比例由80%提高至100%。

证监会星期一表示，近期，融资余额和交易活跃度明显下降，整体杠杆水平趋于稳健。为稳定资本市场、提振投资者信心，促进融资融券业务功能发挥，证监会将对融资保证金比例等指标“进行统筹研究，进一步优化，保持弹性”。

负责人相关负责人强调，“在风险总体可控的基础上，根据法定的逆周期调节安排，适度释放融资空间，盘活存量资金，提升市场流动性”。

同时，就中国央行同一天宣布将开展第三批证券、基金、保险公司互换便利操作，以及将股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率降低至1%，证监会表示，将会同央行“用好用足这两项工具，协同发挥好稳市支持作用。”

具体而言，证监会表示，将扩大互换便利业务的参与机构范围和资金额度，同时提高上市公司股票回购增持专项再贷款覆盖率。