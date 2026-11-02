（东京/北京综合讯）日媒报道称，中国大陆科考船数月来在台湾附近海域异常活动，航迹与海底电缆重叠，可能是为台海紧张局势下可能出现的突发事件做准备。

《读卖新闻》星期天（11月1日）引述地理空间情报分析公司ingeniSPACE称，今年5月以来，四艘大陆科考船在台湾附近特定海域多次出现异常活动，包括隶属于大陆自然资源部的“向阳红22”号、上海和福建高校运行的“同济”号和“嘉庚”号，以及一艘在船舶自动识别系统（AIS）中显示为“MUSHANZI”的船只。

数据显示，向阳红22号多次在台湾北部特定海域航行，期间出现减速、停船和不规则变向等行为；嘉庚号在东部海域、MUSHANZI号在南部巴士海峡也出现类似行为；同济号则多次绕台湾本岛航行，并在多个特定地点停船或减速。

ingeniSPACE透过AIS等数据分析发现，这些船舶减速或停船的区域，均与连接台湾及其他海外地区的海底电缆铺设区域重叠，认为大陆船只正在大范围区域内收集海底光缆信息。

《读卖新闻》引述一名台湾官员称，ingeniSPACE的数据和分析与台湾当局了解的情况相符。

日本九州大学教授益尾知佐子分析，大陆船只似乎在为可能出现的台湾冲突或陆美争端做准备。她认为，北京在必要情形下，可能会切断太平洋沿岸海底电缆，以扰乱日本社会并阻碍日美间通讯。

ingeniSPACE首席运营官杰森·王（音译，Jason Wang）则指出，类似行动也在日本和菲律宾附近海域出现，“中方正为第一岛链沿线大片区域可能发生的突发事件做准备，以应对灰色地带的行动”。

针对上述报道，《环球时报》前总编辑胡锡进星期天在微博发文称，台湾海域地处东亚—太平洋数据走廊的关键节点，其周边海缆共24条，包括14条国际线路，连接着日本、美国、新加坡、菲律宾等国，“这些海缆一旦同时断掉或大部分同时断掉，对台湾的影响肯定是‘瘫痪’级的”。

胡锡进说，美日掌握的所有水文资料、海底地形情况以及其他相关信息，中国大陆都应该掌握，“至于我们要用那些资料做什么，我认为它们的作用应该是全面的，其中当然包括支持我们的国防”。