中国外长王毅与沙特国家安全顾问艾班举行会谈时说，中东海湾局势再次走到战与和的关键路口，希望各方通过对话谈判化解纷争、平息战事。

据中国外交部文告，王毅星期一（11月2日）在北京同沙特国务大臣、内阁成员、国家安全顾问艾班举行会谈。

王毅说，沙特始终是中国重要的全面战略伙伴，中方把发展对沙关系置于中国中东外交优先方向。

双方就中东海湾局势交换意见。王毅说，“当前地区局势再次走到战与和的关键路口，和平道路虽不平坦，但行则将至”。

他说，希望各方通过对话谈判化解纷争、平息战事，维护地区的能源和航道安全。

王毅指出，地区各国应该增进了解、重建互信、改善关系、和睦相处，通过协商推动构建符合地区国家人民长远利益的地区安全新架构。

他说，中方愿秉持习近平主席就维护地区和平稳定提出的一系列倡议和主张，同包括沙特在内的各方沟通协调，为地区早日走出阴霾、实现长治久安发挥中国的建设性作用。

文告称，艾班也转交了沙特王储兼首相穆罕默德就中沙双边关系发展和双方共同关心的问题致中国国家主席习近平的信函。

同一天，习近平与访华的阿曼苏丹海赛姆会谈。习近平指出中东海湾地区不应成为大国博弈和地缘冲突的角力场，中国始终积极致力于止战促和。

中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上介绍，为落实习近平就促进中东地区和平安全提出的系列倡议主张以及各方建设性参与非洲热点问题解决的四条原则，中国政府中东问题特使将于11月上中旬访问伊朗、阿曼、沙特。