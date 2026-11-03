“十五五”时期，中国将启动实施中华文明探源工程第六期，揭示中原崛起的脉络和动因。

据新华社报道，记者从中国国家文物局星期一（11月2日）举行的新闻发布会上了解到，“十五五”时期，中国将启动实施中华文明探源工程第六期，在前五期的基础上进一步拓展研究时空范围。

工程第六期将系统勾勒黄河中下游、长江流域以及北方草原地带中华文明起源演进图景，探索西北、西南、华南、东北等区域文明化进程，实证中华文明一体化进程中各区域间的互动过程，揭示中原崛起的脉络和动因。

中国国家文物局科技教育司司长罗静说：“我们将在探源工程和各项考古工作实施过程中，不断推动考古技术与装备的升级，促进考古学与生命科学、地球科学、信息科学等学科的交叉融合，全面提升考古信息提取、分析和阐释能力。”

对于“十五五”时期科技创新如何赋能考古工作，罗静介绍了三方面工作。

一是加强田野考古关键技术支撑。围绕大范围考古高效调查、考古发掘过程精细回溯和信息精准提取等重要需求，研发智能化、精细化田野考古新技术和新装备。推动实现田野考古技术和装备从大型固定向轻量集成、从低分辨到高分辨、从单一数据到多元数据融合的转变。

二是加强水下考古关键技术支撑。围绕揭示中国历史上海洋活动、贸易网络和技术交流的需求，研发古沉船目标快速搜索定位、沉船遗址高分辨率测绘与实景重建、浅海－深海考古精细发掘与文物提取等关键技术与装备。形成全域水下考古的技术支撑能力。

三是强化多学科技术手段的协同创新。开展人工智能等前沿技术在考古领域的集成应用研究。综合运用高精度放射性测年、地理信息系统、分子生物学、地球化学等技术，支撑建立涵盖年代、环境、遗传、生业的考古证据链。进一步回答好人类起源、农业起源、文明起源和古代重要发明创造等重大学术问题。