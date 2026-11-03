中国乒乓球男队多站赛事无缘四强，新华社评论指出，中国男乒新老交替阵痛客观存在。

新华社星期一（11月2日）发表文章称，2026年世界乒乓球职业大联盟（WTT）蒙彼利埃冠军赛收官，韩国选手张禹珍夺冠。中国男乒五人参赛、三人进八强后止步。人们不禁要问：国乒男队怎么了？

文章写道，如今男子乒坛多极化格局已然形成，世界排名前列的选手实力差距不断缩小；七局制较量中，心态与关键分往往成为取胜要素。

从中国男队内部看，队伍正处在巴黎奥运会周期后的新老交替期。王楚钦受伤病影响缺席多站赛事；林诗栋也是带伤出战；向鹏、温瑞博、陈垣宇等年轻队员具备潜力，但大赛历练不足。目前男单世界前10中，中国仅有王楚钦、林诗栋两人，一旦主力缺阵，梯队能力不足的短板便会暴露。

文章称，一场失利不足以定义一支队伍，需要警惕的是将惜败归结为偶然因素。蒙彼利埃赛场敲响的警钟，已暴露出队伍亟待补齐的短板：关键分的处理和把握能力、核心主力缺阵时的梯队支撑。

文章最后总结道，中国男队的新老交替阵痛客观存在，但队伍的底子、教练团队的执教能力、队员逆境拼搏的精神依旧稳固。运动员即刻转战法兰克福，参加本赛季最后一站冠军赛。密集的赛程将考验所有运动员的调整能力，更考验队伍将经验教训转化为竞技实力的能力。