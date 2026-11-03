代表通用汽车、丰田、大众等主要车企的美国汽车创新联盟，敦促美国国会在中期选举后于下周恢复议事时，抓紧通过永久禁止中国汽车的法案。

据路透社报道，联盟负责人博泽拉（John Bozzella）星期一（11月2日）说：“我们必须保护美国市场，防止大量中国进口汽车涌入。这些汽车存在监控风险，也会使那些在美国社区作出重大长期投资的现有制造商处于不利地位。”

美国参议院商务委员会今年7月通过一项法案，拟进一步限制中国车企进入美国市场。法案规定，中国实体持股超过15%的企业，将不得在美国销售汽车。众议院版本目前也已获得超过100名议员联署支持。

尽管法案获得广泛支持，参议院提案议员仍在9月同意，推迟至11月再推动法案快速通过。

汽车制造商和国会助理希望，法案能在年内获国会两院通过。不过，一些国会助理和汽车业说客担心，若民主党赢得国会控制权，法案可能来不及在本届会期于12月结束前通过。

延伸阅读 美参议员争取11月让针对中国汽车永久禁令获通过

博泽拉以中国汽车在欧洲市场的迅速扩张为例指出，今年前八个月，欧盟从中国进口了超过110万辆汽车，已超过去年全年总量。

他说：“鉴于明显的国家安全风险，以及中国一贯的不公平行为，国会应保护我们的国防和先进制造业基础，阻止中国车企在美国复制其在欧洲得逞的做法。”

拜登政府在2025年初出台的一项规定，实际上已禁止中国车企在美国销售或生产乘用车，理由是这些车辆可能将驾驶员的敏感数据传送至中国。美国也对中国电动车征收超过100%的关税。

不过，美国总统特朗普9月接受福克斯新闻访问时说，他可以接受中国汽车公司在美国生产汽车，这番言论引发汽车制造商担忧。

中国官方此前曾敦促美国“尊重市场经济规律和公平竞争原则”，并批评此前针对中国企业的提案是“无理打压”。