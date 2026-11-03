万圣节武汉街头一辆网约车被围堵，车身堆放饮料瓶、车后轮气门芯被按压，当地警方通报，一人被治安处罚、三人被批评教育。

武汉市公安局江岸区分局“平安江岸”星期一（11月2日）晚通报，上周六（10月31日）下午17时许，一名58岁的高姓网约车司机驾车行至扬子街与胜利街交汇路口时，因该路段人流量大，车辆滞留路中。

期间，有过往行人按压车辆右后轮气门芯、手拍后视镜、在车身放置杂物等行为。

通报称，经勘查调查，车身没有受损。公安机关已对涉事的29岁周姓男子依法予以治安处罚，对另外三人予以批评教育。

媒体此前报道，武汉江汉路步行街区胜利街一辆网约车被众人围堵，车身不仅被堆满了饮料瓶、垃圾，甚至还有人砸车窗、乱涂鸦、给车胎放气，司机无奈趴坐在车内。据报全程持续四小时，期间司机情绪崩溃，只能打电话向乘客解释，根本无力阻止途人的疯狂行为，只能眼睁睁看着车辆被严重损毁。

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许多中国网民发文对此事表达不满，不少网民呼吁肇事者自首。警方通报后，不少网民认为罚得太轻。

封面新闻引述广东哲清律师事务所主任马俊哲律师称，在他人车辆上涂鸦、堆放垃圾，同时牵涉民事及行政责任：民事上属侵权，须赔偿清洗费、误工等损失；行政方面可被警告、罚款或拘留；损失金额大、情节严重更可能触犯故意毁坏财物罪。

但律师也补充，这类案发现场人多、破坏行为分散，取证难度较高。