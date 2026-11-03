在人民币不断升值背景下，中国人民银行表示，为加强金融机构外汇流动性管理，决定上调金融机构外汇存款准备金率。

中国人民银行微信公众号星期二（11月3日）早宣布，为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2026年11月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。

此举有助于收紧境内美元等外汇流动性，缓解人民币过快升值的压力。

今年以来，人民币已经经历多个月的升值行情。路透社10月30日报道，人民币兑美元今年累计升值约5%，并有望连续第四个月上涨。中国出口强劲带来外汇收入，出口商将美元收入兑换成人民币的需求增加，是推动汇率走强的因素之一。

数据显示，外汇兑换市场上的美元净卖出需求较大。中国9月单月结售汇顺差达到562亿美元（719.3亿新元），1至9月累计顺差约3941亿美元，出口企业顺周期结汇需求形成支撑。

中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌10月20日指出，中国外汇市场运行总体稳健，同时“货物贸易项下资金延续较大规模净流入”。

据路透社报道，中国央行上调外汇存款准备金率后，离岸人民币兑美元汇率星期二下跌近0.2%。