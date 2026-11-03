法国球星姆巴佩的涉华言论风波持续，皇家马德里、姆巴佩和西甲联赛道歉后，中国央视仍未恢复转播西甲赛事。西甲主席特瓦斯（Javier Tebas）星期一（11月2日）说，他正与中国当局保持对话，争取平息风波。

央视上周末没有转播任何一场西甲比赛，皇马上星期天（11月1日）战胜桑坦德竞技的比赛，也未在中国的付费电视平台播出。

中央广播电视总台相关方面证实，针对姆巴佩的涉华严重负面行为，央视已从10月26日起，全面叫停涉及西甲和姆巴佩的赛事播出，涉及姆巴佩的广告也已全部下架。

据法新社报道，特瓦斯星期一在巴塞罗那举行的World in Progress论坛上告诉记者：“目前，我们先观察局势如何发展……因为从事态的发展来看，一切都取决于情况能否稍微平静下来，这场纷扰能否缓和。”

他说：“对话会持续进行。我正与中国当局沟通，包括在马德里和北京的相关人士，我们会继续等待。”

特瓦斯上周已成立危机应对小组，并与中国驻西班牙大使姚敬会面，力图控制事态扩大。他强调，中国与西班牙足球之间有多方面的紧密联系，或有助于化解争端。

他解释说：“多年来，我们一直有一套与中国政府及体育主管部门合作的策略。”

今年2月，特瓦斯与巴塞罗那俱乐部主席拉波尔塔一同，在巴萨拉玛西亚青训基地会见了中国国务委员谌贻琴及一个高级别代表团。

特瓦斯也提到与中央广播电视总台的合作协议，以及同总台台长慎海雄的往来。他说：“他（慎海雄）来过西甲，我也与他见过面。每次去北京，我都会与他会面。”

特瓦斯说，他对扭转当前局面“抱有希望”。“我会前往中国，与中国当局交谈，持续沟通。我们会尽一切可能，争取让情况尽量恢复正常。”

这场风波源于姆巴佩今年4月的一段访谈视频。视频上周被网民翻出，姆巴佩在受访时说，将他的脸合成在一名“中国独裁者”身上的表情包最搞笑。视频同时展示了将他的头像合成到已故中共领导人毛泽东肖像上的表情包。

相关言论在中国网络引发强烈反弹，多家中国合作品牌先后宣布终止与姆巴佩的代言合约，中国央视也叫停涉及西甲和姆巴佩的赛事播出。皇马、姆巴佩和西甲联盟随后在上周先后致歉。