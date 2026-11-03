中国外长王毅会见伊朗官员时说，当前中东地区战事延宕、外溢扩散，对话谈判才是解决之道，各方应聚焦政治解决，而不是再次兵戎相见。

据中国外交部网站消息，王毅星期一（11月2日）在北京与伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里（Ali Bagheri Kani）会面时就中东局势说，各方都应本着对人民负责、对历史负责的态度，相向而行，以理性务实的精神聚焦政治解决，而不是再次兵戎相见。

他并指，中国愿秉持中国国家主席习近平就缓和中东局势提出的一系列倡议和主张，同各方一道继续为恢复地区和平作出努力。

王毅还说，尽管国际局势动荡变幻，但中伊关系始终保持平稳发展，这符合两国人民的根本利益，也符合全球南方国家团结合作的愿望。中国支持伊朗维护自身主权和安全，愿同伊朗一道，推动中伊关系继续发展。

这次会晤前数天，美国总统特朗普再次发出战争威胁。他上星期六（10月31日）说，美国已摧毁伊朗大部分军事力量，但仍须“处理”一两个目标。伊朗则警告，若遭攻击将予以报复。

中国是伊朗的主要经济伙伴之一。在这场持续数月、扰乱全球航运的冲突中，北京一直寻求缓和局势。

中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上说，中国政府中东问题特使将于11月上中旬访问伊朗、阿曼和沙特，开展旨在劝和促谈、缓和紧张局势的穿梭外交访问。