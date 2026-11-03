苹果公司在中国市场创下销售纪录，缓解了内存等零部件成本上涨带来的冲击。

据彭博社报道，苹果首席执行官约翰·特努斯（John Ternus）在星期一（11月2日）的电话会议上公布，截至9月的季度中，公司大中华区营收增长21%，创下新高，主要由旗舰智能手机系列带动。

“从全年看，大中华区的增幅为28%。”特努斯说，“我们的活跃设备保有量创下历史新高，中国大陆用户升级换购iPhone的人数也创下年度纪录。”

公司的Mac业务也实现了两位数增长，服务业务在中国市场的收入则创下历史新高，但仍未达到分析师的平均预期。

国际数据公司（IDC）的数据显示，截至9月的季度，全球手机出货量创下有记录以来的最大降幅，但更优的产品组合为苹果提供了支撑。

与华为和小米等本土竞争对手相比，苹果更晚才上调iPhone价格，直到9月才采取行动。作为市场上的高端品牌之一，苹果得以避免利润率因内存成本飙升而遭受的严重侵蚀。

市场研究机构Smart Analytics Global预计，苹果在截至12月的季度将占据中国智能手机市场27%的份额。