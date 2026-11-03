台湾九合一地方选举临近，一项最新民调显示，民进党台中市长候选人何欣纯支持度为41.1%，领先国民党候选人江启臣10.7个百分点。不过，在当选看好度方面，江启臣仍领先何欣纯。

综合TVBS新闻网和ETtoday新闻云报道，信民协会星期二（11月3日）公布委托民调专家戴立安主持的台中市长选情调查。

民调显示，何欣纯支持度为41.1%，江启臣为30.4%，司法正义党候选人洪丽华为0.7%；另有7%的受访者表示不投票或投废票，20.8%未明确回答。

这是今年公开民调中，首份显示何欣纯支持度领先江启臣的调查。

但民调也显示，在当选看好度方面，39.7%的受访者认为江启臣胜选机会较大，25.4%看好何欣纯，34.9%未明确回答。

对于未来四年由哪个政党执政更有利于台中发展，43.3%的受访者认为应换成民进党执政，25.5%认为应让国民党继续执政，31.2%未明确回答。

交叉分析显示，何欣纯在屯区、30至39岁、研究所学历及泛绿受访者中的支持度均超过五成，整体上也呈现学历越高、支持她的比例越高的趋势。山线地区、60至69岁、小学及以下学历、民众党支持者及泛蓝受访者等群体，则较支持江启臣，或对两人的支持态度较为分歧。

在纳入投票意愿等因素后的得票率推估中，何欣纯为48.6%至51.9%，江启臣为47.1%至50.3%，两人的推估区间仍有重叠。

受访者的政党倾向方面，调查显示，民进党支持者占34.4%，其他泛绿支持者占2.3%；国民党支持者占19.6%，其他泛蓝支持者占3%；民众党支持者占3.5%。

这项调查由信民协会委托戴立安负责问卷设计与分析、毕肯市场研究公司执行，于10月28日至30日通过住宅及手机电话，访问设籍台中市、年满20岁的民众，共完成1077份有效样本，其中住宅电话752份、手机325份。在95%置信水平下，抽样误差最大为正负3个百分点。