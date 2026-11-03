中国国务院副总理就支持香港发展提出厚植金融发展底蕴、提升金融支持效能等四点建议，并表示中央对香港取得更大发展“充满信心、充满期待”。

综合香港01、《星岛日报》报道，何立峰星期二（11月3日）在香港国际金融领袖投资峰会以视频致辞。

何立峰说，2026年香港主动对接国家“十五五”规划，提出特区政府首个五年规划，必将进一步凝聚社会共识、激发创新活力及增强发展动能，推动香港不断巩固竞争优势。

他说，“中央对香港实施好五年规划取得更大发展充满信心、充满期待，将一如既往，为香港保持长期繁荣稳定提供充分支持和保障”。

何立峰对香港发展提出四点建议，一是发挥香港发挥一国两制优势，推动自由开放市场、营商环境，及对人才及国际资本吸引力。

二是推动香港金融发展底蕴，提升国际金融中性地位，希望香港能够继续巩固优势、防风险、发展人民币离岸业务，并发挥风险管理及财富管理功能，推动大宗商品、绿色金融发展。

三是香港应深入实施“金融+行动”，推动金融与科技创新、贸易航运、绿色发展及知识产权深度融合，加快推进北部都会区建设。

四为推动五年规划实施，融入国家十五五发展，发挥香港所长，对接国家需求，包括大湾区建设及一带一路战略。