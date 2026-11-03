香港房屋局局长何永贤为宏福苑大火承担政治责任请辞后，中国国务院正式免去她的职务。

据新华社报道，中国国务院星期二（11月3日）依照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的有关规定，根据香港特首李家超的建议，决定免去何永贤的香港房屋局局长职务。

李家超上星期四（10月29日）宣布，何永贤前一天向他提出辞呈，表示愿意为宏福苑大火承担政治责任。他已接纳她的请辞，并委任财政司副司长黄伟纶兼任房屋局局长职务。

李家超当时指出，虽然火灾不涉及房屋局局长个人犯错，但宏福苑属于房屋局辖下独立审查组负责监管的物业，因此房屋局局长应承担政治责任。

宏福苑是在去年11月26日发生五级大火，导致168人死亡，成为香港近年最严重的火灾事故之一。李家超随后成立独立委员会调查事件起因、相关责任及提出防止类似事件再次发生的建议。委员会已于10月22日提交报告。

李家超上星期四率领多名主要官员举行记者会，公布报告主要内容及政府跟进措施。他在记者会开始时说，作为行政长官及特区政府之首，他对事件深感难过，并代表政府向灾民及广大市民致歉，随后与七名官员一同起立鞠躬。