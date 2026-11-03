美国非大豆农产品对华销售趋缓之际，中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢在本周一（11月2日）会见了美国农产品贸易代表团。

中国商务部星期二（3日）公布这一消息，称双方就中美经贸关系、双边农产品贸易合作等议题交换意见。

据路透社报道，中国今年采购的美国非大豆农产品，可能降至七年来最低水平，凸显中美农产品采购协议的落实仍存在不确定性。

路透社据中国海关数据分析，今年首九个月，中国进口的美国非大豆农产品总额仅72亿美元（约94亿新元），为2019年以来同期最低水平。

美国白宫今年5月宣布，中国承诺从2026年起每年采购170亿美元的美国农产品，今年则按比例计算采购目标。这项承诺不包括去年10月另外达成的大豆采购安排。

延伸阅读 中美元首会晤后 中国首次询购美国小麦

路透社指出，中国目前有望完成美国大豆采购目标，但玉米、肉类等其他农产品采购进展缓慢。

彭博社上月底引述知情人士报道，中美元首9月会晤后，中国国有粮商中粮集团首次就采购美国小麦询价，显示北京可能准备将对美农作物采购扩大至大豆以外的品种。中粮此次询价涉及美国软红冬小麦，相关货物拟于明年装船运往中国。

目前，中国小麦再获丰收，国内供应仍然充裕。进口虽有所回升，但远低于以往的水平，整体需求依然低迷。